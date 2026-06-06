Yaşlı çift duvara çarpan otomobilde can verdi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, sürücü Ahmet Gözlek ve yanında bulunan eşi Ayşe Gözlek’in (82) hayatını kaybettiği belirlendi.

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