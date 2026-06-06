Yaşlı çift duvara çarpan otomobilde can verdi
06.06.2026 15:05
Yaşlı çift olay yerinde hayatını kaybetti.
Denizli’nin Beyağaç ilçesinde yaşlı çiftin içinde bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak duvarına çarptı. Kazada karı koca yaşamını yitirdi.
Beyağaç ilçesi Zafer Mahallesi Huzur Camii yakınlarında trafik kazası meydana geldi.
Ahmet Gözlek'in (86) kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir iş yerinin deposuna çarptı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, sürücü Ahmet Gözlek ve yanında bulunan eşi Ayşe Gözlek’in (82) hayatını kaybettiği belirlendi.
Hayatını kaybeden yaşlı çifttin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu Morguna Kaldırıldı.
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