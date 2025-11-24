Yolcu otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı

İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Denizli ve Çal devlet hastanelerine kaldırıldı. Ağır yaralanan otobüs şoförü Ayhan Arıkan, yaşamını yitirdi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

YASAL UYARI

DENIZLI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DENIZLI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.