Yolcu otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı
24.11.2025 12:35
DHA
Denizli'nin Çal ilçesinde servis minibüsü ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 14 kişi yaralanırken yolcu otobüsünün şoförü hayatını kaybetti.
Denizli-Uşak kara yolunda trafik kazası meydana geldi.
Şehirlerarası Fethiye-İstanbul seferini yapan Ayhan Arıkan'ın kullandığı yolcu otobüsü ile Onur Y.'nin kullandığı servis minibüsü kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle içinde yolcu bulunmayan minibüs devrildi.
Kazada şoförler ile otobüsteki 13 kişi yaralandı.
İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Denizli ve Çal devlet hastanelerine kaldırıldı. Ağır yaralanan otobüs şoförü Ayhan Arıkan, yaşamını yitirdi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
YASAL UYARI
DENIZLI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DENIZLI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.