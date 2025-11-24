Yoldan çıkan araç tarlaya uçtu: 2 yaralı
24.11.2025 10:48
İHA
Denizli'de bir otomobil sürücüsü, yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada iki kişi araca sıkıştı.
Kaza, Tavas ilçesi Medet Mahallesi'nde yaşandı.
Alınan bilgilere göre Tavas-Muğla karayolunda hareket halindeki otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun yanındaki tarlaya uçtu.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekiplerinin olay yerine müdahalelerin ardından ambulans ile en yakın hastaneye sevk edildi.
YASAL UYARI
DENIZLI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DENIZLI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.