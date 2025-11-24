Yoldan çıkan araç tarlaya uçtu: 2 yaralı

Denizli'de bir otomobil sürücüsü, yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada iki kişi araca sıkıştı.

Sağlık ekiplerinin olay yerine müdahalelerin ardından ambulans ile en yakın hastaneye sevk edildi.

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

YASAL UYARI

DENIZLI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DENIZLI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.