Denizli'de binanın çatısı yandı

Yangın, Pamukkale ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Alevler kısa sürede büyüdüğünü gören mahalle sakinleri itfaiye ediplerine haber verdi.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Olayda ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.