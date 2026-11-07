Denizli'de dolandırıcılık operasyonunda 8 tutuklama

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dolandırıcılık yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 47 fişek, 8 kartuş, 8 sentetik ecza hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 milyon 2 bin 335 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı. Zanlılardan 3'ü serbest bırakıldı, birine ise adli kontrol şartı uygulandı.