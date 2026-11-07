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Denizli'de dolandırıcılık operasyonunda 8 tutuklama

07.11.2026 11:59

Denizli'de dolandırıcılık operasyonunda 8 tutuklama
Anadolu Ajansı

Foto: ArşiV

Yurt Haber Merkezi
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Denizli'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dolandırıcılık yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

 

Operasyonda, 12 şüpheli yakalandı.

 

Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 47 fişek, 8 kartuş, 8 sentetik ecza hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 milyon 2 bin 335 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

 

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı. Zanlılardan 3'ü serbest bırakıldı, birine ise adli kontrol şartı uygulandı.

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