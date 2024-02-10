Denizli'deki düzensiz göçmen operasyonunda 5 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Pamukkale ilçesindeki bir pansiyonda düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.



Yapılan operasyonda pansiyonda kalan 43 düzensiz göçmen yakalandı.



Düzensiz göçmenlerin ülkeye girişlerini sağladıkları ve yer temin ettikleri belirlenen ikisi yabancı uyruklu 13 kişi gözaltına alındı.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.



Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.