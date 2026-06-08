Denizli'nin "Change araç" çetesi çökertildi. 11 lüks araca el konuldu

Kazalı lüks araçları change işlemiyle piyasaya süren şebeke çökertildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, "Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik (change araç) suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda bir operasyona daha imza attı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, başta kaza nedeniyle hasar görmüş araçlar olmak üzere change işlemini sistemli bir şekilde yapan 6 şüpheli yakalandı.