Denizli'nin "Change araç" çetesi çökertildi. 11 lüks araca el konuldu
08.06.2026 09:54
Denizli'de kazalı lüks araçları change işlemiyle piyasaya süren şebeke çökertildi.
Denizli’de kazalı lüks araçları, başka araçlardan elde edilen parçalarla piyasaya sürmeye çalıştıkları iddia edilen 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Kazalı lüks araçları change işlemiyle piyasaya süren şebeke çökertildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, "Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik (change araç) suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda bir operasyona daha imza attı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, başta kaza nedeniyle hasar görmüş araçlar olmak üzere change işlemini sistemli bir şekilde yapan 6 şüpheli yakalandı.
Operasyonda ele geçirilen lüks araçlara el konuldu.
11 LÜKS ARACA EL KONULDU
Operasyon çerçevesinde yapılan çalışmalarda neticesinde 11 adet lüks marka araca el konulurken, şüpheli şahıslara ait iş yeri ve ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda araç parçası ele geçildi. "Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik (Change Araç)" suçlarından adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.