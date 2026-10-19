Dereköy Sınır Kapısı'nda 40 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi
19.10.2026 10:11
Otomobilin ön göğüs ile motor arasında özel bir bölmesi olduğu tespit edildi.
Bulgaristan'dan Türkiye'ye Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan otomobilde 40 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.
Bulgaristan'dan Türkiye'ye Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan R.Ş. yönetimindeki otomobil, pasaport ve gümrük işlemlerinin ardından şüphe üzerine Dereköy Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Şubesi ekiplerince x-ray taramasına sevk edildi.
Tarama sırasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç, hangar bölümünde narkotik dedektör köpeği "Çinko"nun da katılımıyla detaylı aramaya alındı.
Ekipler, otomobilin ön göğüs ve motor arasında özel bir bölme oluşturulduğunu belirledi.
Aramada, 40 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi.
Sürücü R.Ş. ile araçta bulunan V.M. gözaltına alındı.