Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi Sakarya Caddesi İtfaiye Müdürlüğü kavşağında Mehmet Sami Y. idaresindekimotosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Sami Y., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.