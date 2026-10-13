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Didim açıklarında 3'ü çocuk 17 kaçak göçmen kurtarıldı

13.10.2026 10:26

Didim açıklarında 3'ü çocuk 17 kaçak göçmen kurtarıldı
DHA

Teknedeki 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

DHA
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3’ü çocuk 17 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı,

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Didim açıklarında, önceki gün saat 09.00 sıralarında, motor arızası yapan teknedeki kaçak göçmenlerin yardım çağrısı sonrası çalışma yaptı. 

 

Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu (TCSG-21) ve ekipleri, sürüklenen teknedeki 3’ü çocuk toplam 17 kaçak göçmeni kurtardı. 

 

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. 

 

Teknedeki 1 organizatör şüphelisi de gözaltına alındı.

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