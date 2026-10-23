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Didim açıklarında lastik botta 40 kaçak göçmen yakalandı

23.10.2026 10:48

Didim açıklarında lastik botta 40 kaçak göçmen yakalandı
DHA

Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne gönderildi.

DHA
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bottaki 19’u çocuk 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Didim açıklarında 21 Ekim günü saat 05.50 sıralarında lastik bot içerisinde, bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. 

 

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekibi, lastik bottaki 19’u çocuk toplam 40 kaçak göçmeni yakaladı. 

 

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi.

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