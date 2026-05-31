Didim'de vahşet: Eşini, baldızını ve kayınvalidesini bıçaklayıp kaçtı

Aydın Didim 'de M.B. isimli adam, eşi ve iki kişiyi bıçaklayıp kaçtı.

Olay Hisar Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; M.B. adlı adam eşini, baldızını ve kayınvalidesini dövdü, ardından bıçakla saldırarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından şüpheli M.B.'nin kaçtığı, polis ekiplerinin yakalanması için çalışma başlattığı bildirildi.