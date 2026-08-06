Silahlı kavga ihbarına giden polis, kaçan 6 şüpheliyi yakaladı

Diyarbakır ’ın Bağlar ilçesinde 4 Ağustos’ta meydana gelen silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipleri fark ederek kaçmaya başlayan şüpheliler, yaşanan kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve saklandıkları adreste, mahkeme kararıyla yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör ve 9x19 ile 7,65 milimetre çaplarında 74 fişek ele geçirildi.

‘6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a Muhalefet’ suçundan gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan kayıtları bulunduğu belirtilen 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden R.M. ve M.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, H.Y., M.M.Ç., U.T. ve Y.T. hakkında adli kontrol kararı verildi.