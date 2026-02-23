Diyarbakır'da plastik fabrikasında yangın
23.02.2026 12:25
Diyarbakır'da plastik fabrikasında yangın çıktı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Şerefli köyünde bulunan plastik fabrikasında elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın bir anda tüm fabrikayı kapladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
