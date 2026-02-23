Diyarbakır'da plastik fabrikasında yangın

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Diyarbakır 'ın Bismil ilçesine bağlı Şerefli köyünde bulunan plastik fabrikasında elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın bir anda tüm fabrikayı kapladı.

YASAL UYARI

BISMIL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BISMIL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.