Diyarbakır'da trafik kazası: TIR ile traktör çarpıştı
15.11.2025 14:09
DHA
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde TIR ile traktörün çarpıştığı kazada anne R.K. ile oğlu B.K. ağır yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Bismil Karayolunda kırsal Köseli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 AAJ 420 plakalı TIR ile traktör çarpıştı.
Çarpmanın etkisi ile şarampole yuvarlanan traktörde bulunan anne R.K. ile oğlu B.K. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Anne ve oğlu, önce Bismil Devlet Hastanesi’ne ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. R.K.’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
