2 TIR 1 otomobilin karıştığı kazada: 1'i ağır 3 yaralı
22.11.2025 16:05
DHA
Diyarbakır'da iki TIR ile bir otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen kazada İran uyruklu C.M.'nin kullandığı İran plakalı buğday yüklü TIR ile fayans yüklü başka bir TIR ve bir otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki 1'i ağır 3 kişi, yaralandı.
Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İranlı şoför C.M. sıkıştığı yerden ekiplerin yardımıyla çıkarılırken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
ÇINAR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ÇINAR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.