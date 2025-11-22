2 TIR 1 otomobilin karıştığı kazada: 1'i ağır 3 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen kazada İran uyruklu C.M.'nin kullandığı İran plakalı buğday yüklü TIR ile fayans yüklü başka bir TIR ve bir otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki 1'i ağır 3 kişi, yaralandı.

Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İranlı şoför C.M. sıkıştığı yerden ekiplerin yardımıyla çıkarılırken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.