Diyarbakır'da iki araç kafa kafaya çarpıştı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır 'ın Çınar ilçesinin kırsal Karabudak Mahallesi'nde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı.

YASAL UYARI

ÇINAR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ÇINAR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.