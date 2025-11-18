İtfaiyenin havalı atlama minderi, hayat kurtardı

Olay Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Aziziye Mahallesi üzerinde meydana geldi. Kişi üstgeçide çıkarak intihar girişiminde bulundu.

İtfaiye, acil ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Kişi vatandaş tarafından ikna edilmeye çalışılırken, itfaiye ekipleri de caddeye havalı atlama minderini açtı.

Bir süre sonra kendini boşluğa bırakan kişi, havalı atlama minderi sayesinde kurtarıldı. Kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.