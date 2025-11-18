Diyarbakır'da yük treni otomobile çarptı: 1 yaralı
18.11.2025 14:13
İHA
Diyarbakır'da rayların üzerinden geçmeye çalışan otomobile yük treni çarptı.
Kaza dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana geldi.
Seyir halindeki yük treni rayların üzerinden geçmeye çalışan otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
