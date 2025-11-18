Diyarbakır'da yük treni otomobile çarptı: 1 yaralı

Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

YASAL UYARI

KAYAPINAR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KAYAPINAR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.