Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Aracı yol kenarına çeken sürücünün ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen araçtaki yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

