Diyarbakır'da 2 aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri mahallede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Doğu Çanakçı Mahallesi'nde akraba aileler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada 11 kişi darp sonucu yaralandı.

