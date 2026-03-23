Diyarbakır'da kadın cinayeti. Aleyna'yı öldürüp intihar süsü verdi
23.03.2026 08:53
Olaya intihar süsü vermeye çalıştığı iddia edilen katil zanlısı tutuklandı.
Diyarbakır'da 22 yaşındaki Aleyna Yaray, erkek arkadaşı tarafından başından silahla vurulup öldürüldü.
Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 20 Mart'ta akşam saatlerinde iddiaya göre, C.B. ile kız arkadaşı Aleyna Yaray (22) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından C.B., silahla Aleyna'yı başından vurarak iddiaya göre olaya intihar süsü vermeye çalıştı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yapılan incelemelerde şüpheli C.B. yakalandı.
Katil zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
