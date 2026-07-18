Fırına müşteri gibi girip kasayı soydular
18.07.2026 12:05
Biri oyaladı, diğeri kasayı boşalttı.
Diyarbakır’da bir ekmek fırınına gelen 2’si çocuk 4 kişiden biri, kasadaki yaklaşık 10 bin lirayı çaldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Olay, dün saat 02.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'nde meydana geldi.
Biri kadın 2 yetişkin ile 2 çocuk, ekmek fırınına geldi. Burada 3 kişi fırın çalışanını oyalarken, kadın ise kasa bölümüne geçerek yaklaşık 10 bin lirayı aldı.
Şüpheliler daha sonra iş yerinden ayrıldı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kasadaki paranın olmadığını fark eden iş yeri sahibi H.D., polis merkezine giderek şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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