14'üncü kattan düşen 5 çocuk annesi yaşamını yitirdi (Diyarbakır Haberleri)

Diyarbakır'da biri 40 günlük, 5 çocuk annesi Hicran A., (39), yaşadığı 14'üncü kattaki daireden düşüp öldü. Polis, Hicran A.'nın ölümüyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Diyarbakır Haberleri DHA 06.09.2021 - 16:16

14'üncü kattan düşen 5 çocuk annesi yaşamını yitirdi

Diyarbakır Haberleri - DHA,

Olay, 3 Eylül'de Silvan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Hicran A., 14 katlı binada, yaşadığı en üst kattaki daireden düştü.

Sesler üzerine balkona çıkan komşuları Hicran A.'yı yerde hareketsiz görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hicran A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Hicran A.'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis, intihar ettiği üzerinde durulan Hicran A.'nin yakınlarının ifadesine başvurdu. 

Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Hicran A.'nın cenazesi, Cami Mahallesi Karabehlülbey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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