15 yaşındaki Ömer'in feci ölümü

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ateş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır 'da Fırat Mahallesi Mahabad Bulvarı'nda bulunan bir sitedeki 13 katlı apartmanda 8 Haziran'da gece saatlerinde Ömer Ateş (15), oturduğu 5'inci kattaki dairenin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düştü.

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