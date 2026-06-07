5 yaşındaki Menesa'dan acı haber
07.06.2026 12:31
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 5 yaşındaki Menesa Özel, evlerinin bahçesindeki havuzda ölü bulundu.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin kırsal Tellikaya Mahallesi’nde oturan Özel ailesi, dün akşam saatlerinde çocukları Menesa'nın evde olmadığını fark edince kendi imkanlarıyla arama yaptı.
Aile bir sonuç alamayınca Bağlar Jandarma Karakolu’na kayıp başvurusunda bulundu. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan aramada evin bahçesindeki havuzun suyu da boşaltıldı. Menesa Özel, havuzda hareketsiz halde bulundu.
Yapılan kontrolde Özel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Özel’in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Otopsi işlemlerinin ardından Menesa Özel’in cenazesi, mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla defnedildi.
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