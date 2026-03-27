Akrabalar arasında silahlı kavgada kan aktı
27.03.2026 14:29
Diyarbakır'da aile faciası yaşandı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde akraba arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin iki kişi gözaltına alındı.
Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde akrabalar arasındaki husumet nedeniyle çıkan kavgada Abdullah Bayoğlu (21), silahla vurularak ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Bayoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki şüpheli, polisin yaptığı operasyonla suç aletleriyle yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
