Altı yaşındaki Eylül kalbine yenildi

11.04.2026 10:30

İHA

Diyarbakır'da ilkokul birinci sınıf öğrencisi altı yaşındaki Eylül Karadağ, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Cumhuriyet İlköğretim Okulu'na giden birinci sınıf öğrencisi Eylül Karadağ (6), dün akşam evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

 

Küçük çocuğun ölümü, ailesini ve sınıf arkadaşlarını yasa boğdu.

 

Eylül Karadağ, Çermik'te okul arkadaşları, öğretmenleri ve ailesi tarafından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

