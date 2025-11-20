Annesini ve ağabeyini pompalı tüfekle öldürdü
20.11.2025 10:23
DHA
Diyarbakır'da annesini ve ağabeyini pompa tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.
Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir sitede cinayet meydana geldi.
Ankara'da bulunan baba, 8'inci kattaki ailesine ulaşamayınca durumu yakınlarına bildirdi. Binaya gelen yakınları, ailenin oğlu Emre Torgut'un elinde pompalı tüfekle kaçtığını gördü.
ANNE VE OĞLU ÖLDÜ
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, İlknur Torgut ile oğlu Onur Torgut'u kendi yataklarında, başlarına pompalı tüfekle ateş edilmiş şekilde buldu.
Anne ile oğlunun öldüğü belirlendi. İncelemenin ardından cansız bedenler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre Torgut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
