Dereler taştı, mahalle sular altında kaldı

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde sağanak yağış nedeni ile dereler taştı, bazı yerleşim yerlerini su bastı.

Son dönemlerin en yağışlı günlerini geçiren Diyarbakır 'da sağanak hayatı durma noktasına getirdi. Kocaköy ilçesinde son 3 gündür etkili olan sağanak nedeni ile dereler taştı. Derelerin taşması sonucu ilçeye bağlı Şerifoğulları Mahallesi'ni adeta su altında kaldı.

YASAL UYARI

DIYARBAKIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DIYARBAKIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.