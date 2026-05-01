Devlet hastanesinde korku dolu anlar. Haberi alınca ateş açmaya başladı
01.05.2026 10:44
Olayda şans eseri kimse yaralanmadı.
Diyarbakır'da yoğun bakımda tedavi gören hastasını kaybeden bir kişi, hastane içinde tabancayla ateş açtı.
Kayapınar ilçesindeki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 3’üncü katındaki ameliyathane önünde korku dolu anlar yaşandı.
Yoğun bakımda tedavi gören 83 yaşındaki Şerife Tunç hayatını kaybetti.
Ölüm haberini alan yakınlarından Ö.T., yanında getirdiği tabancayla hastaneye girerek 3’üncü kata çıktı ve duvarlara ateş etmeye başladı.
Olayda kimse yaralanmazken şüpheli Ö.T., polis tarafından gözaltına alındı. Ö.T.’nin işlemleri sürerken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
DIYARBAKIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DIYARBAKIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.