Diyarbakır 45 derceyi gördü

Diyarbakır Haberleri - İHA,

Diyarbakır'da kavurucu yaz sıcakları etkisini sürdürüyor.



Kentte termometreler 45 dereceyi gösterdi. Sıcak hava, hayatı olumsuz etkiliyor.

Dicle Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ata Akıl, sıcak havanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Akıl, 50 yaş üzeri ve 10 yaş altı kişilerin, güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları gerektiğini söyledi.

"AŞIRI SPOR YAPMAKTAN KAÇININ"



Yüksek hava sıcaklığında spor yapılmasından da kaçılması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Akıl, şu önerilerde bulundu:



"Bol sıvı tüketilmeli. Direkt güneş ışığına maruziyetten sakınmaları gerekir özelikle saat 10.00 ile 15.00 arasında, bu sıcak havalarda aşırı egzersizden ve spor yapmaktan kaçınmak gerekir. Ayrıca rahat giysiler giymelerini öneriyoruz. Bu saydıklarımız yapılmayan vatandaşlar durumda ilerde çok ciddi sağlık problemi ile karşı karşıya kalabilirler" diye konuştu.