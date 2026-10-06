Diyarbakır Adliyesi'nde taraflar kavga etti. 2 yaralı

Diyarbakır Adliyesi'nde duruşmayı bekleyen iki taraf arasında koridorda çıkan tekme ve yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı, 6 kişi ise gözaltına alındı.

Duruşma öncesi iki taraf arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgada 2 kişi aldığı darbelerle yaralandı.

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