Diyarbakır Adliyesi'nde taraflar kavga etti. 2 yaralı
06.10.2026 13:16
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır Adliyesi'nde duruşmayı bekleyen iki taraf arasında koridorda çıkan tekme ve yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı, 6 kişi ise gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesinde Diyarbakır Adliyesi'nin 3'üncü katındaki duruşma salonlarının bulunduğu koridorda meydana geldi.
Duruşma öncesi iki taraf arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgada 2 kişi aldığı darbelerle yaralandı.
İhbar üzerine adliyeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılara ekipler tarafından müdahale edilirken, polis kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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