Diyarbakır'da 1 ton 867 kilogram toz esrar ele geçirildi

Haberler - Diyarbakır Haberleri Anadolu Ajansı 10.11.2021 - 10:53
Diyarbakır Haberleri - Anadolu Ajansı,
Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonla ilgili Twitter'dan bilgi vererek ele geçirilen esrarın görselini paylaştı.
Paylaşımda, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 1 ton 867 kilogram toz esrar, 497 kilogram kubar esrar ve 59 kilogram skunk esrar ele geçirilmiştir." ifadesine yer verildi.
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