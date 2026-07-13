Diyarbakır'da 143 kişi JASAT tarafından yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyonlar icra edildi.

Operasyonlarda, aralarında kasten öldürme, gece vakti yol kesmek suretiyle veya konut ve iş yerinde yağma, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık , uyuşturucu ticareti, hırsızlık ve birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçlarından haklarında 20 yıldan 2 yılın altına kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 143 kişi yakalanıp adli makamlara sevk edildi.