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Diyarbakır'da 143 kişi JASAT tarafından yakalandı

13.07.2026 14:52

Diyarbakır'da 143 kişi JASAT tarafından yakalandı
IHA
İHA
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Diyarbakır'da aranan şüphelilere yönelik jandarma operasyonlarında, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 143 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyonlar icra edildi.

 

Operasyonlarda, aralarında kasten öldürme, gece vakti yol kesmek suretiyle veya konut ve iş yerinde yağma, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu ticareti, hırsızlık ve birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçlarından haklarında 20 yıldan 2 yılın altına kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 143 kişi yakalanıp adli makamlara sevk edildi.

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