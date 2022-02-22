Diyarbakır'da 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Haberler - Diyarbakır Haberleri Anadolu Ajansı 22.02.2022 - 12:11
Diyarbakır Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y'yi Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda yakaladı.
E.Y, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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