Diyarbakır'da 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı (Diyarbakır Haberleri)

Diyarbakır'da uyuşturucu suçundan hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Haberler - Diyarbakır Haberleri Anadolu Ajansı 22.02.2022 - 12:11

Diyarbakır'da 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y'yi Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda yakaladı.

E.Y, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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