Diyarbakır’da 97 bin 743 kök kenevir, 44 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 97 bin 743 kök kenevir ve 44.3 kilo esrar ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon düzenlendi.

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