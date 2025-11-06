Diyarbakır'da akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü
06.11.2025 14:34
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan tırdaki pamuk alev aldı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.
Diyarbakır-Çınar karayolunda bir akaryakıt istasyonda park halindeki bir TIR'daki pamuk henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Facianın eşiğinden dönülen yangında, maddi hasar oluştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
