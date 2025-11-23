Diyarbakır'da araç şarampolden yuvarlandı: 1 yaralı

23.11.2025 11:47

Diyarbakır'da araç şarampolden yuvarlandı: 1 yaralı
IHA

İHA

Diyarbakır'da bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Sur ilçesi Kırklar Dağı mevkiinde yaşandı.

 

Araç şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek, şarampolden takla atarak yuvarlandı.

 

Görenlerin ihbar etmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olaya sevk edildi. Yaralı kaza yerinde yapılan müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

DIYARBAKIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DIYARBAKIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.