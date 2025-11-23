Diyarbakır'da araç şarampolden yuvarlandı: 1 yaralı

Diyarbakır'da bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Görenlerin ihbar etmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olaya sevk edildi. Yaralı kaza yerinde yapılan müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

