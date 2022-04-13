Diyarbakır'da bir inşaatta çökme meydana geldi

Haberler - Diyarbakır Haberleri Anadolu Ajansı 13.04.2022 - 12:08
Diyarbakır Haberleri - Anadolu Ajansı,
Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bir inşaatta henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.
Çökme sonucu enkaz altında işçiler kaldığı bilgisi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Enkaz altından çıkarılan bazı işçiler, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ekipler, enkazda arama çalışmasını sürdürüyor.
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