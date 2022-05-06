Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı (Diyarbakır Haberleri)

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Haberler - Diyarbakır Haberleri Anadolu Ajansı 06.05.2022 - 12:53

Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Bingöl'ün Genç ilçesinde müftü olarak görev yapan Mahsum Hamzaoğlu'nun kullandığı 34 RV 5767 otomobil, Silvan'ın Yolarası köyü mevkiinde yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, Silvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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