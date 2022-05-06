Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Haberler - Diyarbakır Haberleri Anadolu Ajansı 06.05.2022 - 12:53
Diyarbakır Haberleri - Anadolu Ajansı,
Bingöl'ün Genç ilçesinde müftü olarak görev yapan Mahsum Hamzaoğlu'nun kullandığı 34 RV 5767 otomobil, Silvan'ın Yolarası köyü mevkiinde yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, Silvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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