Diyarbakır'da dolandırıcılık operasyonu. 27 gözaltı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş Daire Başkanlıkları, MASAK ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin dernek, federasyon ve konfederasyon gibi yapılanmaları kullanarak faaliyet gösterdikleri belirlendi.

Devlet kurumlarında işe yerleştirme, TOKİ tarafından kura dışı konut tahsis ettirme, silah taşıma/bulundurma ruhsatı temin etme, yazılmış trafik idari para cezalarını sistemden sildirme, yurt dışına gönderme, çeşitli resmi işlemleri yaptırma gibi vaatlerde bulunarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

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