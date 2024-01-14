Diyarbakır'da "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.



Yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurulmak istenen bir otomobil, polisin "dur" ihtarına uymayarak bölgeden uzaklaştı.



Polisin takibi sonucu Ulutürk Mahallesi'nde durdurulan otomobilde yapılan aramada, 15 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü Ş.B. (21) gözaltına aldı.



Ş.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

