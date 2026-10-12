Diyarbakır'da eve silahlı saldırı. 24 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, bir eve yönelik silahlı saldırıda Canan Bebek (24) hayatını kaybetti. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde, kırsal Eskiköy Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, Bebek ailesine ait eve silahlarla ateş açtı. Saldırıda Canan Bebek vuruldu.

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