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Diyarbakır'da eve silahlı saldırı. 24 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

12.10.2026 12:51

Diyarbakır'da eve silahlı saldırı. 24 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
DHA

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, bir eve yönelik silahlı saldırıda Canan Bebek (24) hayatını kaybetti. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde, kırsal Eskiköy Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, Bebek ailesine ait eve silahlarla ateş açtı. Saldırıda Canan Bebek vuruldu. 

 

Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

 

Ekiplerin kontrolünde Canan Bebek’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Bebek’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından, bugün, sabah saatlerinde mahalle mezarlığında toprağa verildi.

 

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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