Diyarbakır’da firari şüphelilere operasyonda silah ve başkalarına ait kimlikler ele geçirildi

Diyarbakır’da silahlı yaralama olayının firari şüphelilerinin yakalanması için düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ruhsatsız silahların yanı sıra farklı kişilere ait kimlikler, banka bilgileri ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ateşli silahla yaralama olayının firari şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 59 tabanca fişeği, 9 cep telefonu, 14 SIM kart, 3 banka kartı ve 3 bilgisayar kasası bulundu.

Ayrıca farklı kişilere ait 6 kimlik kartı ile çok sayıda banka hesabı, IBAN ve kişisel bilgilerin bulunduğu doküman ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 6136 sayılı Kanun’a muhalefet, resmi belgede sahtecilik ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçlarından adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerden birinin 3 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.