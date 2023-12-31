Diyarbakır'da hafriyat kamyonu otomobille çarpıştı

Ergani'den Diyarbakır istikametine seyir halindeki S.G'nin kullandığı hafriyat kamyonu ile F.Ç. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücü F.Ç. ile otomobildeki A.Ç. ve R.Ç. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Diyarbakır Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Diyarbakır Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Diyarbakır