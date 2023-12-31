Diyarbakır'da hafriyat kamyonu otomobille çarpıştı (Diyarbakır Haberleri)

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, hafriyat kamyonunun otomobil ile çarpışması sonucu 2'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da hafriyat kamyonu otomobille çarpıştı

Ergani'den istikametine seyir halindeki S.G'nin kullandığı hafriyat kamyonu ile F.Ç. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücü F.Ç. ile otomobildeki A.Ç. ve R.Ç. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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