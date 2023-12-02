Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 12 şüpheli yakalandı (Diyarbakır Haberleri)

Diyarbakır'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 12 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Suçla Sinerjik Mücadele Projesi kapsamında ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlıları tespit etmek amacıyla özel analiz grubu kurdu.

Grup, kamera görüntülerini inceleyerek hırsızlık şüphelilerini tespit etti.

Düzenlenen "rötuş" adlı operasyonda, 12 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin sahte kimlik kullandığı, operasyon sırasında saklandığı dolapta yakalanan 1 zanlının da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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