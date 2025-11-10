Diyarbakır'da iki aile arasında kavga: 3 yaralı

Polis, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Yenişehir ilçesinde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi dayak sonucu yaralandı.

