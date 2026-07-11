Diyarbakır'da iki ayda 4 bin 700 hektar yandı

Mayıs ayında daha çok konut ve iş yeri yangınlarının, haziran ayından itibaren ise ekin ve anız yangınlarının arttığını belirten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Candar, bunların çoğunun haziran ayından itibaren başladığını söyledi.

“Mayısta ilkbahar olduğu için ve alanlar yeşil olduğu için daha çok konut yangınları, iş yerleri yangınları oluşmuş. Ama hazirandan itibaren ekin, anız, buğday, arpa, mercimek olsun ve çeşitli yangınlar var. Toplamda bu 2 ay içerisinde bin 544 yangın var.” diyen Candar, şöyle devam etti:

“Bunun 122'si ev, 2 tanesi fabrika yangını, 245'i anız yangını, 161'i ekin yangını, 674'ü ot ve saman yangını, diğerleri ise küçük çapta çıkan yangınlardır. 2 ayda toplamda 4 bin 700 hektar ekili alan yandı. Çoğunluğu buğdaydan oluşuyor. Kısmi de arpa ve mercimek yangınları var. Diyarbakır genelinde anız, ot ve saman yangınlarıyla birlikte 100 bin hektar alan yandı.”

"İTFAİYEDEN ANIZ YANGINLARINA KRİTİK UYARI"

Anız yangınlarının önemli bölümünün insan kaynaklı olduğunu ifade eden İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Candar, şunları söyledi:

“Anız yangınlarını bazen bilinçli yakan vatandaşlarımız var. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Ekolojik olarak da çevreye de doğaya da zarar veriyor. İkinci ekini yapmaları için bir an önce yakıp tekrar tarlayı sürerek, mısır ya da farklı bir şey ekmek için anız yakanlar var. Araç kullananlar sigaralarını söndürmeden izmaritlerini aracın içinden attıkları için yanan alanlar var.

Piknik yapıp ateşlerini söndürmedikleri için yanan alanlar var. Cam şişeler, özellikle aşırı sıcaklar nedeniyle artık bir mercek görevi görüyor. Bunlardan da kaynaklı yangınlar oluşmaktadır. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ekili alanlar 15 Temmuz'a kadar bitecek. 15 Temmuz'a kadar bizim bütün vatandaşlarımızdan ve köylülerimizden beklentimiz, traktörlerini hazır bir şekilde bekletmeleri ve tarlada nöbet tutmalarıdır.

Bizler de burada 7/24 nöbet tutuyoruz. Vatandaşlarımız sağ olsunlar birçok yangında traktörleriyle gelerek bizlere yardımcı oluyorlar. Onlara buradan teşekkür ediyoruz. Bu bir bilinçtir ve bu bilincin devam etmesi gerekiyor. Doğada yaşayan her canlının bir kıymeti, bir değeri vardır ve var olması gerektiği için burada vardır. Anız yakıldığında sadece o alana değil, orada içinde yaşayan bir sürü canlıya da zarar veriyor.

Mesela dün arkadaşlarımız bir yangında kaplumbağayı kurtardılar. O kaplumbağa o yangının içindeydi. Tabii bunun yılanı, böceği, kaplumbağası, diğer canlılar var. Ayrıca anız yakılması küresel ısınmaya da sebep olur. O dumanın bile çevreye bir zararı vardır."