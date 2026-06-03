Diyarbakır'da iki metrelik yılan paniği
03.06.2026 10:37
Diyarbakır'da dev yılan paniği.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görülen iki metre uzunluğundaki yılan korku ve paniğe neden oldu.
Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar kış uykusundan uyanmaya başladı.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Kuyu Mahallesi Mirğan Yaylası'nda, mahalle sakinleri tarafından görülen yaklaşık iki metre uzunluğundaki yılan, korkuya neden oldu.
Çevrede bulunan vatandaşlar yılanı yerleşim yerinden uzak bir bölgeye bıraktı.
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