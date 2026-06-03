Diyarbakır'da iki metrelik yılan paniği

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görülen iki metre uzunluğundaki yılan korku ve paniğe neden oldu.

Diyarbakır 'ın Çermik ilçesine bağlı Kuyu Mahallesi Mirğan Yaylası'nda, mahalle sakinleri tarafından görülen yaklaşık iki metre uzunluğundaki yılan, korkuya neden oldu.

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